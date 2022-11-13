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Spor

Kayserispor'un Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

IHA13 Kasım 2022 Pazar 09:37 - Güncelleme:
Kayserispor'un Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! 5 eksik var
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Sahasında bugün Konyaspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor'da 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor'da maç kadrosunda Joseph Attamah, Nurettin Korkmaz, Andrea Bertolacci, Hayrullah Erkip ve sarı kart cezalısı Miguel Cardoso yer almadı. 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı;

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Anthony Uzodimma, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Ali Karimi, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, Talha Sarıaslan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.

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