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Spor

Kayserispor'un limiti belli oldu: 123 milyon TL

Süper Lig ekibi Kayserispor, 2021-2022 sezonunda ikinci yarısında 123 milyon 616 Bin TL harcayabilecek.

IHA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:02 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:02
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Fenerbahçe'ye verilirken en az limit ise Yeni Malatyaspor'a verildi. En çok harcama limiti alan Fenerbahçe için yüzde 25 sapma ile birlikte 667 milyon 775 bin TL belirlenirken, Kayserispor için yüzde 25'lik sapma oranı ile 123 milyon 616 Bin TL harcama limiti belirlendi.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ise 441 milyon 838 bin TL, yüzde 25 sapma ile birlikte 552 milyon 298 bin TL limit verildi.

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