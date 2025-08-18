Kayserispor'un performansı beğeni topladı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynadığı Başakşehir maçında sergilediği performans ve aldığı puan ile takdir topladı. Yeni bir takım olmasına rağmen uyum sorununu çabuk aşan Kayserispor'da gerek defans gerekse forvet bloğunda forma giyen oyuncuların sergiledikleri performans alkış aldı. Kayserispor'un en önemli futbolcularından biri olan Miguel Cardoso; gerek performansı gerekse attığı gol ile yeni sezonda yine takımın en etkili isimlerinden olacağını gösterdi.

Kayserispor, ligin üçüncü haftasında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek.