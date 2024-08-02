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Spor

Kayserispor'un son provası Göztepe <

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, son hazırlık maçını İzmir'de Göztepe ile oynayacak.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Kayserispor'un son provası Göztepe <
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Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, üçüncü hazırlık maçını İzmir'de oynayacak. Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor, bugün İzmir'e gidecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz nezaretinde antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılılar, 3 Ağustos Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'nin konuğu olacak. Bu müsabakanın saat 20:00'de başlayacağı öğrenildi.

Kayserispor, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Samsunspor ve Ankaragücü'ne 3-1'lik sonuçlar ile mağlup olmuştu.

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