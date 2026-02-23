İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8396
  • EURO
    51,9226
  • ALTIN
    7257.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor'un umudu Talha Sarıaslan

Kayserispor'un forvet futbolcusu Talha Sarıaslan, kritik dakikalarda attığı goller ile takımına umut veriyor.

IHA23 Şubat 2026 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Kayserispor'un umudu Talha Sarıaslan
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor genç forveti Talha Sarıarslan ile moral buluyor, puan topluyor. 22 yaşındaki forvet oyuncusu, dün oynanan Antalyaspor müsabakasının 89. dakikasında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Maçın bitişi sonrasında oldukça sevinen, taraftarın coşkulu tezahüratıyla karşılaşan Talha, takımı adına çok kritik bir süreçte attığı gol ile hafızalarda yer etti.

Bu sezon, 2-1 biten Kocaelispor maçında da takımının tek golünü atan Talha, geçen sezon İstanbul'da oynanan ve 3-3 sona eren Fenerbahçe maçında da gol atmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.