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Spor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından Kayserispor'da istifa eden teknik direktör Samet Aybaba'nın ardından sarı kırmızılı ekip Rumen teknik adam Dan Petrescu ile anlaştı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 20:47 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 20:47
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Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor yeni teknik direktörünü buldu.

NTV'nin haberine göre sarı kırmızılılar, Rumen teknik adam Dan Petrescu'yu göreve getirdi. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan ve sonra Samet Aybaba ile çalışan Kayserispor, böylece 3. teknik adamı ile anlaştı.

Dan Petrescu'nun, Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olması bekleniyor. Petrescu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın ardından ligdeki 2. Rumen hoca olacak.

53 yaşındaki teknik adam, son olarak ülkesinde CFR Cluj'un başında görev yapmış ve Kasım ayında görevinden ayrılmıştı.

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