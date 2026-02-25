İSTANBUL 10°C / 2°C
  Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe şehre geldi
Spor

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe şehre geldi

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Norveçli teknik direktör Erling Moe, Kayseri'ye gelerek yöneticiler ve taraftarlar tarafından karşılandı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Kayserispor'un Norveçli yeni teknik direktörü Erling Moe, Kayseri'ye geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor prensip anlaşmasına vardığı Erling Moe'yi Kayseri'ye getirdi. Erling Moe'yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı'nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe'ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.

Teknik Direktör Erling Moe, yarın 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

