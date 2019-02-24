Kayserispor'un yükselişi Konya'da da devam etti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken Hikmet Karaman ile namağlup serisini devam ettirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Atiker Konyaspor ile Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken yenilmemezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 59. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. Aykut Kocaman yönetiminde 11. maçında 2. kez yenilen Konyaspor ise 7 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Bu sonucun ardından Kayserispor, 31 puanla 10. sıraya çıkarken Konyaspor, 34 puanla 6. sırada kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
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