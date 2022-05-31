Kayyum atanan Akhisarspor seçime gidiyor

Yeşil-siyahlılarda 1.5 yıl önce yönetim dışından göreve gelip menajerlik faaliyetleri gerekçesiyle eleştirilen Başkan Evren Özbey dönemi, kulübün eski avukatı olan Sezer Baylan'la birlikte kulüp üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova'nın açtığı davayla sona erdi. Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, üyelerin geçen yıl açtığı davada mevcut yönetim kuruluna tedbir konulup, kulüp yönetimine 2 kayyum atanmasına karar verdi. Kulüp, yeniden üyeliklere açılacak ve ardından da seçime gidecek.

Akhisar 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karara göre kulübün 28 Mart 2021'deki genel kurul toplantısında seçilen yönetimin yetkileri tedbiren durduruldu. Kulübe kayyum olarak Tayyar Ünsal ve Abdülkadir Yavuz Özdemir atandı. Yönetimin tüm yetkileri kayyumlara geçerken, kayyumların yetkilerinin derneğin bir sonraki yapılacak olağan genel kurul kararına kadar devamına, maaşları 10'ar bin TL olacak kayyumların yetkilerinin 4 ay ile sınırlı olmasına karar verildi. Daha önce kulübe FIFA kayıtlarında futbolcu olmayan yabancı oyuncu transfer ettikleri, kulüpteki oyuncuların menajerliğini kendileri alıp, menajerlik yetkisi vermeyen isimleri kadro dışı bıraktıkları gibi birçok nedenle tartışılan Evren Özbey yönetimi, 28 Mart 2021'deki kongrede İstanbul'dan usulsüz bir şekilde üye yapılan isimlerin oy kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verilmişti. Süper Lig'de 7 sezon oynayan takım geçen yıl 1'inci Lig, bu yıl da 2'nci Lig'e veda etti.