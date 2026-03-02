İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Kaza geçirdi! Fenerbahçeli yıldızın eşi yaralandı

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun eşinin bulunduğu minibüs Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Hafif yaralanan Marlene Alvarenga hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 Mart 2026 Pazartesi 20:26
Kaza geçirdi! Fenerbahçeli yıldızın eşi yaralandı
Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

  • Nelson Semedo
  • Marlene Alvarenga
  • Kaza

