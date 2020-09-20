İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2020 Pazar / 2 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı
Spor

Kaza geçiren Toprak Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirdi. Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı.

AA20 Eylül 2020 Pazar 12:26 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 12:26
ABONE OL

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi. Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak'ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.