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Spor

Kaza sonrası Erdoğan Yeşilyurt'tan açıklama

Süper Lig'de Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt geçirdiği trafik kazası sonrası durumunun iyi olduğunu söyledi. Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz” dedi.

IHA11 Eylül 2020 Cuma 18:26 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 18:26
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Sivasspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt bu sabah saatlerinde aracıyla kaza yapmıştı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen kazada, çarpışmanın şiddetiyle Erdoğan Yeşilyurt’un aracının hava yastıkları açılmıştı. Araçta tek olan futbolcu, yara almadan kazayı atlatırken, her iki araçta da maddi hasar oluşmuştu.

Kazanın ardından futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu hakkında bilgi veren Erdoğan Yeşilyurt, “Mesaj atan herkese teşekkür ederiz. Çok şükür iyiyiz. Dönüş yapamadıklarım kusura bakmasın” dedi.

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