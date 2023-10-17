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Spor

Kazakistan Bakhtiyor Zaynutdinov ile kazandı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı mağlup etmeyi başardı.

17 Ekim 2023 Salı 21:08 - Güncelleme:
Kazakistan Bakhtiyor Zaynutdinov ile kazandı
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EURO 2024 Elemeleri H Grubu karşılaşmasında Kazakistan deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 mağlup etti.

Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 77 ve 89. dakikalarda Beşiktaş forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 28. dakikada Robert Taylor attı.

Kazakistan bu galibiyetle beraber puanını 15'e yükseltirken, Finlandiya ise 12 puanda kaldı.

Kazakistan bir sonraki karşılaşmasında sahasında San Marino'yu ağırlarken, Finlandiya da kendi sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek.

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