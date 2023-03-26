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Spor

Kazakistan geriden gelip Danimarka'yı yendi

Kazakistan, EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında evinde konuk ettiği Danimarka'yı 2-0 geri düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup etti.

26 Mart 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Kazakistan geriden gelip Danimarka'yı yendi
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EURO 2024 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Danimarka, Kazakistan ile deplasmanda karşılaştı.

Astana Arena'da oynanan maçta Danimarka, 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetti. Kazakistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada penaltıdan Zainutdinov, 86. dakikada Tagybergen ve 89. dakikada Aymbetov attı. Danimarka'nın golleri 21 ve 36. dakikalarda Höjlund'dan geldi.

Kazakistan'da galibiyet golünü atan Aymbetov, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Nelsson, maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Larsen ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Danimarka bu sonuçla gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Kazakistan ise ilk kez kazandı.

Grubun bir sonraki maçında Danimarka, 6 Haziran'da Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Kazakistan ise San Marino deplasmanına gidecek.

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