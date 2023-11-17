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Spor

Kazakistan, San Marino karşısında hata yapmadı

EURO 2024 Elemeleri H Grubu'nda Kazakistan, evinde San Marino'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

17 Kasım 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Kazakistan, San Marino karşısında hata yapmadı
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EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Kazakistan, sahasında San Marino ile karşılaştı.

Astana Arena'da oynanan maçı Kazakistan 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 19 ve 51. dakikalarda Chesnokov kaydetti. San Marino'nun tek golü 60. dakikada Franciosi'den geldi.

Danimarka'ya attığı golle 2 yıl aranın ardından fileleri havalandıran San Marino Milli Takımı, Kazakistan maçında da golünü atmayı başardı.

San Marino ayrıca, 2005'ten bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

Bu sonuçla Kazakistan puanını 18!e çıkardı ve lider Slovenya ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. San Marino ise 0 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Kazakistan, Slovenya'ya konuk olacak. San Marino ise Finlandiya'yı ağırlayacak.

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