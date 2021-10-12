Kazakistan'da Ümit Milliler tek golle kazandı

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 3'üncü maçında deplasmanda Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti. Millilere, galibiyeti getiren golü 27'nci dakikada Enis Destan kaydetti.
STAT: Shakter Stadyumu
HAKEMLER: Rohit Saggi, Geir Isaksen, Morten Jensen, Kristoffer Hagenes
KAZAKİSTAN: Danil Ustimenko- Lev Skvortsov, Sagi Sovet (Dk. 84 Nurbergen Nurbol), Adilbek Zhumakhanov, Zhalgas Zhaksylykov, Sultan Saganev, Elkhan Astanov, Abylaikhan Zhumabek (Dk.81 Vyacheslav Shvyrev), Arman Kenessov, Dinmuhammed Kashken, Yerkebulan Seidakmet
TÜRKİYE: Ersin Destanoğlu- Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Barış Alper Yılmaz), Umut Güneş, Enis Destan (Dk. 90+3 Muhammed Gümüşkaya), Erkan Eyibil (Dk. 82 Ömer Faruk Beyaz), Ali Kaan Güneren (Dk. 90+3 Kartal Kayra Yılmaz), Tiago Çukur
GOL: Dk. 27 Enis Destan (Türkiye)
SARI KARTLAR: Sagnayev, Kashken, Kenessov (Kazakistan) - Eren Elmalı, Umut Güneş (Türkiye)