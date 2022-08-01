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Spor

Kazakistanlı rakibi, İranlı Hulk'u resmen madara etti

'İranlı Hulk' olarak bilinen ve 184 cm boyunda, 165 kilo ağırlığında olan Sajad Gharibi, Kazakistanlı rakibi Titan tarafından resmen madara edildi. Titan'dan köşe bucak kaçan İranlı Hulk, dayak yemekten kurtulamadı.

Star Gazetesi1 Ağustos 2022 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
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İranlı Hulk, dün gece rakibi Kazak Titan'a karşı verdiği mücadelede, boks tarihine geçecek kadar inanılmaz derecede kötü bir performans sergiledi.

165 kiloluk bir dev olan İranlı Hulk'un fiziği, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dubai'deki maçta, İranlı Hulk köşe bucak kaçtı, Kazak Titan kovaladı.

İRANLI HULK MADARA OLDU

Uzun zamandır fotoğraflarında oynama olduğu düşünülen İranlı Hulk'un sosyal medyada canlı yayınlanan maçı, merakla bekleniyordu.

Tahminler doğru çıktı ve İranlı Hulk'un gerçek fiziğinin fotoğraflarla görünenlerle alakası olmadığı anlaşıldı.

Hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, biraz sonra başlayan rezalet maçı izleyince, uzun zamandır reklamı yapılan sahte fiziği unuttu.

Dövüşün ilk 30 saniyesinde, İranlı Hulk arkasını dönüp Kazak Titan'dan kaçmaya başladı. Peş peşe darbeler alırken, yumruk dahi atmayı beceremeyen İranlı Hulk, sosyal medyada alay konusu oldu.

  • İranlı Hulk
  • Titan
  • Sajad Gharibi

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