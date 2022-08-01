İranlı Hulk, dün gece rakibi Kazak Titan'a karşı verdiği mücadelede, boks tarihine geçecek kadar inanılmaz derecede kötü bir performans sergiledi.
165 kiloluk bir dev olan İranlı Hulk'un fiziği, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Dubai'deki maçta, İranlı Hulk köşe bucak kaçtı, Kazak Titan kovaladı.
Uzun zamandır fotoğraflarında oynama olduğu düşünülen İranlı Hulk'un sosyal medyada canlı yayınlanan maçı, merakla bekleniyordu.
Tahminler doğru çıktı ve İranlı Hulk'un gerçek fiziğinin fotoğraflarla görünenlerle alakası olmadığı anlaşıldı.
Hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, biraz sonra başlayan rezalet maçı izleyince, uzun zamandır reklamı yapılan sahte fiziği unuttu.
Dövüşün ilk 30 saniyesinde, İranlı Hulk arkasını dönüp Kazak Titan'dan kaçmaya başladı. Peş peşe darbeler alırken, yumruk dahi atmayı beceremeyen İranlı Hulk, sosyal medyada alay konusu oldu.