Ergin Ataman, Panathinaikos'un EuroLeague'de son dönemde aldığı iç saha mağlubiyetleri sonrası sessizliğini bozarak sezon sonu için "ayrılık" sinyali verdi.

EuroLeague'de 20. hafta itibarıyla 7. sıraya gerileyen ve evinde önce Olympiacos, ardından Milan karşısında şok mağlubiyetler alan Panathinaikos'ta Ergin Ataman, Çarşamba günü Yunan basınına konuştu.

Deneyimli hoca, "Oyuncularıma ve takımıma güveniyorum. Ancak sezon sonunda EuroLeague şampiyonu olamazsak veya Yunanistan Ligi'ni kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım" ifadelerini kullanarak tüm sorumluluğu üzerine aldı.