Hakan Çalhanoğlu'dan inanılmaz başarı! Kazanan ilk Türk oldu

Star.com.tr 6 Ocak 2022 Perşembe 08:04 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:42

Sezon başında Milan'dan ezeli takibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da gösterdiği performansla büyük başarıya imza atarken Inter'de ligde zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Inter bu sezonda ligin en büyük favorisi haline gelirken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gösterdiği performansta İtalya'da gündemden düşmüyor. 27 yaşındaki oyuncu Serie A'da Kasım ayı ve Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU FIRTINASI

Kasım ayının en iyi Serie A oyuncusu seçilen Hakan Çalhanoğlu bir ödül daha aldı. Beş lig maçında iki gol ve dört asistle, Kasım ayında Lega Serie A tarafından kendisine verilen MVP unvanını kazanmayı başaran Hakan Çalhanoğlu, Aralık ayı için de bu ödülün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, İtalyan Futbolcular Derneği (AIC) tarafından meslektaşlarının oylarıyla Aralık ayında İtalya liginin en iyi oyuncusu seçildi.

İLK TÜRK OLDU

İtalya Serie A'da Kasım ayı ve Aralık ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu bu alanda başarıyı yakalayan ilk Türk futbolcu oldu. Daha önce Serie A'da iki ay üst üste ayın futbolcusu seçilen futbolcu olmamıştı.

6 GOL 7 ASİST

27 yaşındaki yıldız isim bu sezon Inter'de çıktığı 21 maçta 6 gol 7 asistlik performans gösterdi. Ezeli rakip Milan ile oynanan maçtan sonra büyük çıkış yakalayan Hakan Çalhanoğlu derbide gol atmayı başarmış ve sonraki 3 haftada da gol atarak kariyerinde ilk kez üç maç üst üste gol atma başarısı göstermişti.