Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan dahil olan Noa Lang, bir pozisyonda reklam panolarına çarpıp başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

Yaşadığı sakatlığın ardından Lang İngiltere'de ameliyat oldu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili UEFA'ya şikayette bulunduklarını ve tazminat talep edeceklerini söylemişti.

Bu olayın ardından UEFA ve Liverpool da harekete geçti. Athletic'te yer alan habere göre UEFA ve Liverpool konuyla ilgili soruşturma başlattı. UEFA adına konuşan bir sözcü ise yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Liverpool maçının ardından Noa Lang'ın sakatlığıyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti, "Noa Lang'ın sağ baş parmağında ciddi bir kesik oldu ve maç sonrasında Liverpool'da önümüzdeki saatlerde sağlık ekibimizin katılacağı bir operasyona alınması planlandı."