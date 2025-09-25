Galatasaray, 2025-2026 sezonu için hazırladığı yeni formalarını Galatasaray Adası'nda düzenlediği özel lansman gecesiyle tanıttı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek lansmanda açıklamalarda bulundu.

Özbek, hem Süper Lig hem de uluslararası arenadaki hedeflerine vurgu yaparak, camiaya birlik ve destek çağrısı yaptı:

"Çetin bir sezona giriyoruz. Dolayısıyla hem taraftarlarımızın hem de sponsorlarımızın bize verecekleri desteğin büyük bir önemi var. Bu desteğin büyüyerek devam etmesini istiyorum."

"GALATASARAY, KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK"

Süper Lig'de Alanyaspor, ardından da hafta içinde oynanacak Liverpool maçıyla zorlu bir fikstüre girecek olan Galatasaray için başkan Özbek kararlı konuştu:

"Alanyaspor maçında da, Liverpool maçında da Galatasaray, her zaman olduğu gibi kazanmak için sahaya çıkacak."

7'DE 7 HEDEFİ VE LIVERPOOL'A MESAJ

Ligde yakalanan galibiyet serisinin devamını hedeflediklerini ifade eden Özbek, Avrupa arenasında da güçlü bir mesaj vermek istediklerini söyledi:

"Süper Lig'de 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyeti hediye etmek istiyoruz."