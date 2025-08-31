Rize'nin ilk yarıda bulduğu iki gol ofsayta yakalandı.

Abdülkerim'in 15, Taha'nın 18'deki şutu direkte patladı.

G.Saray, Süper Lig'de 7 maç sonra gol yedi.

Sezona üçte üç ile başlayan Galatasaray, evinde ağırladığı Rizespor karşısında zaman zaman üretmekte zorlandı. İlk yarıda topa daha çok sahip olan taraf olan Aslan, hücum bağlantısını kurmakta zorlandı. Ancak Cim-Bom, sıkışan kilidi yine 'çilingir'i Gabriel Sara ile açtı. Brezilyalı'nın kullandığı serbest vuruşta Davinson Sanchez kafayı çalıştırdı. Golden sonra konuk ekip, kontra ataklarla farkı indirmeye çalıştı, bulduğu iki gol ofsayta yakalandı. Galatasaray, ikinci yarıda da istediği oyunu oynamakta zorlandı. Nijeryalı yıldızı Osimhen ile farkı ikiye çıkardı. Ancak 73. dakikada Günay ile geriden oyun kurmaya çalışan Galatasaray'da, Torreira'dan topu kapan Buljubasic hatayı affetmedi, durum 2-1'e geldi. Maçın son çeyreğinde tempo iyice düştü. 90+2'de sahneye çıkan, sarı-kırmızılı taraftarların aşkı Mauro Icardi, tribünlerde yine 'Aşkın Olayım'ı çaldırdı. Aslan, milli araya kayıpsız girdi.