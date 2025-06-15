Misano'da alınan startta pole pozisyonundaki Nicolo Bulega ve ikinci sıradaki Axel Bassani temas yaşayarak yarışa veda ettiler.

Böylece yarışın liderliğine temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu yükseldi. Alex Lowes ikinci olurken, Andrea Locatelli üçüncü oldu.

Zaqhwan Zaidi kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bu sırada Alvaro Bautista, Jonathan Rea ve Alex Lowes arasında çekişmeli bir beşincilik mücadelesi gerçekleşti. Ancak Bautista beşinci sırada kalmayı başardı.

Yari Montella da yaptığı kazayla yarışa veda etti.

Toprak, ilk virajın ardından liderliği aldı yarışta farkı açarak sorunsuz bir şekilde damalı bayrağa ulaştı.

Yaklaşık 4.5 saniye gerisinde Alex Lowes yer alırken, podyumun son basamağına Locatelli yerleşti.

Danilo Petrucci dördüncü, Bautista beşinci, Sam Lowes altıncı, Jonathan Rea ise yedinci oldu.

Garrett Gerloff, Iker Lecunoa ve Xavi Vierge ilk 10'u tamamladı.

Bu yarışın ardından şampiyona lideri Bulega ve Toprak arasındaki fark 14 puana indi.