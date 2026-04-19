  • Kazımcan Karataş: 1 puandan daha fazlasını alabilirdik
Kazımcan Karataş: 1 puandan daha fazlasını alabilirdik

RAMS Başakşehir'de beraberlik golünün asistini yapan Kazımcan Karataş, maç sonrası takımın hedefinin Avrupa olduğunu vurguladı. Genç oyuncu, teknik ekibin verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

19 Nisan 2026 Pazar 22:45
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'e son dakikalarda beraberliği getiren golde asisti yapan Kazımcan Karataş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Lig'deki hedefleri hakkında Kazımcan, "Öncelikle hocamızın bize verdiği taktikleri doğru yansıttık. 1 puandan daha fazlasını alabilirdik. Mutluyuz. Hedefimiz Avrupa, buna emin adımlarla ilerliyoruz. Hocamız bana süre verdiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tek görevim takıma yardım etmek." ifadelerini kullandı.

