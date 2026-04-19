Kazımcan Karataş: 1 puandan daha fazlasını alabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir'e son dakikalarda beraberliği getiren golde asisti yapan Kazımcan Karataş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Lig'deki hedefleri hakkında Kazımcan, "Öncelikle hocamızın bize verdiği taktikleri doğru yansıttık. 1 puandan daha fazlasını alabilirdik. Mutluyuz. Hedefimiz Avrupa, buna emin adımlarla ilerliyoruz. Hocamız bana süre verdiğinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tek görevim takıma yardım etmek." ifadelerini kullandı.