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Spor

Kazımcan Karataş: Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kazımcan Karataş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 22:58 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş: Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini mağlup ederek 2022-2023 sezonu şampiyon tamamladı.

Kazımcan Karataş yaptığı açıklamada, "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun. Büyük gurur, büyük şans. İlk senemde şampiyon oldum. Florya'da kutlamalara devam edeceğiz. Bunu hayal ederek geldik." dedi.

Ayrıca, "Abdulkerim Bardakcı ile hep konuşuyordum. Dünya yıldızlarıyla elimizden gelen her şeyi yaptık ve şampiyon olduk. Türkiye'nin en büyüğüyüz." ifadelerini kullandı.

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