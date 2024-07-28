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Spor

Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Kazımcan Karataş, Orenburg'a transferi için Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.

28 Temmuz 2024 Pazar 11:18 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş, Galatasaray'dan ayrılıyor
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Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Kazımcan Karataş, Orenburg'a transferi için Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor.

Rus ekibi Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş resmi imza için bugün (pazar) Rusya'ya gidecek ve prosedürleri halledecek.

Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek olan Kazımcan, 1 yıllık kiralık sözleşmeye imzasını atacak. Anlaşmada zorunlu veya şartlı satın alma opsiyonu bulunmuyor.

GEÇEN SEZON DA KİRALIKTI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki sol bek oyuncu, geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

GALATASARAY, 20 MİLYON TL'YE ALDI

1 Temmuz 2022 tarihinde Altay'dan 20.000.000 TL karşılığında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımdan 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret kazanıyordu.

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