İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kazımcan Karataş: Hocamız gençlere çok önem veriyor
Spor

Kazımcan Karataş: Hocamız gençlere çok önem veriyor

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karataş, Okan Buruk'un gençlere önem verdiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş: Hocamız gençlere çok önem veriyor
ABONE OL

Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Genç futbolcu, hem alınan galibiyetten hem de takım içindeki ortamdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"ATLETICO'DAN DEĞERLİ BİR PUAN ALDIK"

Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde alınan sonucun takıma moral verdiğini belirten Kazımcan, "Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir puan aldık. Bu maçta da 3 puanı aldığımız için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu oynadık ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ SAHADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara yaklaşımına da değinen Kazımcan Karataş, "Hocamız gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri çok iyi. Bu da benim sahada kendimi güvende hissetmemi sağlıyor" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Genç futbolcu, zorlu şartlara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederek, "Bu zor şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.