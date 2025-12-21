İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kazımcan Karataş: İnşallah şampiyon olacağız
Spor

Kazımcan Karataş: İnşallah şampiyon olacağız

Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinin ardından konuşan Kazımcan Karataş, sahaya teknik direktörün talimatlarını yansıttıklarında sonucun da geldiğini söyledi.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Kazımcan Karataş: İnşallah şampiyon olacağız
ABONE OL

Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresini lider tamamladı.

Sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Okan Buruk'un talimatlarını yerine getirdiklerini söyleyen Kazımcan Karataş, "Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız." dedi.

Takımın kendisine yardımlarının altınız çizen Kazımcan, "Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray
  • Kazımcan Karataş
  • Teknik direktör talimatları

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.