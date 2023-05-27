Kazımcan Karataş'a yeni sözleşme

Galatasaray, sezon başında İzmir ekibi Altay'dan kadrosuna kattığı Kazımcan Karataş'ın sözleşmesinde iyileştirme yapmayı planlıyor.

Yaz dönemine sol bek operasyonuyla girecek olan Galatasaray'da, Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollar ayrılacak, kadrodaki oyucularda sadece Kazımcan Karataş kadroda tutulacak.

Önümüzdeki yıl 6 milyon 750 bin TL kazanacak olan 20 yaşındaki sol bek için maaşına iyileştirme yapılması gündemde.

Sezon başında Altay'dan Galatasaray'a imza atan Kazımcan, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 10 maçta süre aldı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda gol ve asist üretme başarısı gösteremedi.