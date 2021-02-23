Keçiörengücü, 10 kişilik Bandırmaspor'u yenemedi

23 Şubat 2021 Salı 16:43 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:43

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Müsabaka Soner Gönül ve Rahmi Anıl Başaran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Bandırmaspor'da 25. dakikada İshak Çakmak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü puanın 38'e çıkardı ve 5. sırada yer aldı. 31 puanlı Bandırmaspor ise 9. sırada bulunuyor.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Yıldırım, Gökhan Barcın

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 86 Berat Satılmış), Erkan Taşkıran (Dk. 62 Del Valle), İshak Çakmak, Doğan Can Davas (Dk. 90+2 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 86 Emir Halilovic)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Burak Aydın (Dk. 71 Hamidovic), Abdulkadir Korkut, Fatih Selimhan Solmaz, Uğur Utlu (Dk. 85 İrfan Akgün), Soner Gönül, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci (Dk. 84 Melik Derin), Ilır Mustafa (Dk. 64 Kamal Issah), Eze (Dk. 85 Kone)

Goller: Dk 45+1 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü), Dk. 61 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 25 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 32 Erkan Taşkıran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)