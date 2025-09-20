İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Keçiörengücü 2 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'yi konuk etti. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
Keçiörengücü 2 golle kazandı
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Bodrum FK'yi konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Keçiörengücü'nün ilk golünü, 7. dakikada Okwuchukwu Francis Eze kaydetti.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 47. dakikada Bodrum FK'ye beraberliği getiren gol, ikinci yarının başında oyuna giren Ali Habeşoğlu'ndan geldi.

72. dakikada ise Keçiörengücü'nde Oğuzhan Çalışkan, bir kez daha Bodrum FK ağlarını havalandırdı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Keçiörengücü, bu sonuçla birlikte ligde ikinci galibiyetini aldı ve 8 puanla 12. sıraya yereleşti. Ligde ilk mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 11 puanda kaldı ve 2. sırada konumlandı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Keçiörengücü, Erzurumspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Vanspor'u ağırlayacak.

