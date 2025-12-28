İSTANBUL 7°C / 1°C
28 Aralık 2025 Pazar
Spor

Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı

Keçiörengücü, Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve puanını 26'ya yükseltti.

28 Aralık 2025 Pazar 16:13
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),

Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

