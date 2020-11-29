Keçiörengücü, Adana Demirspor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü 21 puana yükselirken, Adana Demirspor haftayı 18 puanla kapattı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx, Doğu Yılmaz xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Samet Akaydın xx, Burak Aydın xx (Süleyman Olgun dk. 85 ?), Manaj xxx (Kone dk. 76 x), İrfan Akgün xx (Ilır Mustafa dk. 76 x), Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx, Soner Gönül xx, Mert Kula xx, Barış Alper Yılmaz xx (Dodoo dk. 68 x), Cem Ekinci xx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ogün Bayrak, Fatih Selimhan Solmaz, Erdal Öztürk
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Adana Demirspor: Zubas xx, Okan Alkan xx(Mehmet Uslu dk. 46 x), Mehmet Akyüz xx, Osman Tarık Çamdal xx( Tayyip Talha Sanuç dk. 90 ?), Emircan Altıntaş xx (Sedat Şahintürk dk. 46 x), Yunus Akgün xx (Dibba dk. 56 x), Hasan Kılıç xx, Gökhan İnler xx (Volkan Şen dk. 68 x), Erkan Zengin xx, Anıl Karaer xx, Rassoul xx
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Mehmet Berkant Yaylan, Alaattin Hamza Ok
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Manaj (dk. 26) (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı Kart: Anıl Karaer (dk. 90+5) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Uğur Utlu, Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Dodoo (Ankara Keçiörengücü), Hasan Kılıç (Adana Demirspor)