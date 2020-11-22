Keçiörengücü, Akhisarspor'u gole boğdu!

22 Kasım 2020 Pazar 16:57 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 16:57

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Akhisarspor'u farklı bir skorla 6-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin (Dk. 57 Fatih Selimhan Solmaz), Mert Kula, Soner Gönül, Burak Aydın (Dk. 64 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, İrfan Akgün (Dk. 76 Mustafa Ilır), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 57 Dodoo), Manaj (Dk. 77 Kone)

Akhisarspor: Lukac, Alperen Babacan, Musa Nizam, Göksu Mutlu (Dk. 46 Onurcan Güler), Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 83 Gökmen Aydoğdu), Vrsajevic, Kadir Keleş, Çekdar Orhan (Dk. 74 Bora Yılmaz), Hadzic (Dk. 46 Mert Efe Çölbeyi), Ali Kaan Güneren (Dk. 89 Oğuzcan Kesgin)

Goller: Dk. 18 ve Dk. 33 Manaj, Dk. 45+1 ve Dk. 82 Cem Ekinci, Dk. 54 Barış Alper Yılmaz, Dk. 80 Dodoo (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Hadzic, Dk. 58 Musa Nizam (Akhisarspor)

ERCAN KAHYAOĞLU: “KENDİ İÇİMİZDE YAŞADIĞIMIZ AMA ŞU ANDA PAYLAŞAMAYACAĞIMIZ SORUNLARIMIZ VAR”

Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, “Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var” dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 6-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu “Hiç istemediğimiz skorla sonuçlandı. Tabii bu anlamda üzgünüz. Kendi içimizde yaşadığımız ama şu anda paylaşamayacağımız sorunlarımız var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Motivasyonumuz çok düşük seviyedeydi. Buna karşılık rakibimiz iyi takım. Kendi saha avantajını iyi kullanıyor. Sahası özel bir saha, zemininden dolayı söylüyorum. İsteklilikleri vardı. Arzuları başlangıçtan sonuna kadar üst düzeydi. Sonuç bu şekilde meydana geldi. Yapacak bir şey yok. Bu maçı geçtik artık kendi sıkıntılarımızı aşmaya çalışıyoruz. Bunu telafi etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

HAMDİ YILMAZ: “BİZ DE BU İSTİKRARIN DEVAM ETMESİ GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Akhisarspor galibiyeti sonrası konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Biz de bu istikrarın devam etmesi, yukarıdaki puan durumunun aşağıya inmemesi gayreti içerisindeyiz” dedi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Akhisarspor’u 6-0 mağlup etti. Mücadele sonrası konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün maçtan önceki röportajda da söyledim. İyi bir futbol oynayıp sahadan galip ayrılmak, yukarıda olan puanlamada aşağıya inmemek üzere böyle maçların mutlaka hele bilhassa iç sahada kazanılması gerektiğini söyledim. Futbolcularım bu milli takım arasındaki zamanda eksik olan yerleri bilhassa orada çalışarak giderildi. Dolayısıyla 90 dakika boyunca rakibe hiçbir pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bu maç içerisinde 6 gollü bir galibiyet aldık. Bunun için futbolcularımı kutluyorum. Biz de bu istikrarın devam etmesi, yukarıdaki puan durumunun aşağıya inmemesi gayreti içerisindeyiz. Ligi de inşallah en üst seviyede bitirme gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu