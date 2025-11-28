İSTANBUL 21°C / 12°C
  Keçiörengücü, Alper Potuk ile yollarını ayırdı
Spor

Keçiörengücü, Alper Potuk ile yollarını ayırdı

Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

28 Kasım 2025 Cuma 20:37
Keçiörengücü, Alper Potuk ile yollarını ayırdı
ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Alper Potuk ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Alper Potuk ise ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ankara Keçiörengücü'nden kendi isteğimle ayrılma kararı aldığımı belirtmek isterim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca bana destek veren başkanımıza, sportif direktörümüze, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Ankara Keçiörengücü'ne sezonun geri kalanında başarılar diliyorum."

