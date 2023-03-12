Keçiörengücü, Altınordu'ya fark attı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.
4. dakikada orta sahadan topu kapan Bardhi'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dembele'nin vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı kurtardı.
13. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada Rıdvan Koçak'ın ceza sahası içine gönderdiği taç atışında topu önünde bulan Ali Dere, yaptığı vuruşta top önce savunmaya sonra da direğe takılarak dışarıya çıktı.
44. dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed, kaleciyi çalımlayarak daha uygun pozisyondaki Dembele'ye pas verdi. Dembele'nin altıpastan vurduğu şutta savunma topu çizgiden çıkarttı.
59. dakikada ceza sahası içerisinde topu alan Malle boş pozisyonda olan Dembele'ye pasını aktardı. Altıpas içinde topla buluşan Dembele, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada önündeki boş alandan yararlanarak topu rakip yarı alana taşıyan Dembele'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malle'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
90+3. dakikada Aykut Çeviker'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Anderson, önündeki boş alandan yararlanarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Anderson aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mehmet Şengül xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Barış Yardımcı xx, Erkam Reşmen xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx (Jallow dk. 81 x), Muhammed xx (Melih İnan dk. 45 xx), Bekir Karadeniz xx (Aykut Çevikler dk. 68 xx), Mikail Okyar xx, Bardhi xx, Malle xx (Anderson dk. 68 xx), Dembele xx (Musa Caner Aktaş dk. 86 x)
Yedekerler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Haşim Sarman, Hazma Gür
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Rıdvan Koçak xx (Erdem Gökçe dk. 63 xx), Alperen Selvi xx, Yusuf Arslan xx (Metehan Yılmaz dk. 90 ?), Ali Dere xx, Ahmet İlhan Özek xx, Şeref Özcan xx (Emircan Gürlük dk. 63 xx), Kürşad Sürmeli xx, Emirhan Aydoğan xx (Hüsamettin Yener dk. 72 xx), Metehan Mimaroğlu xx (Recep Aydın dk. 45 xx) Ahmet Dereli xx
Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Kerim Alıcı, Erdi Dikmen, Kubilay Aktaş, Ali Özgün
Teknik direktör: Gökhan Ünal
Goller: Bekir Karadeniz (dk. 13), Dembele (dk. 59), Malle (dk. 62) Anderson (dk.90+3) (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Erdem Gökçe (dk. 79)
Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Yusuf Arslan, Kürşad Sürmeli (Altınordu)