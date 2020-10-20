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Spor

Keçiörengücü, Bandırmaspor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

IHA20 Ekim 2020 Salı 16:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 16:05
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TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk etti. Başkent ekibi 14'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Aleks Taşçıoğlu x, Orkun Aktaş x

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, İrfan Akgün xx (Burak Aydın dk. 59 x), Uğur Utlu xx, Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xxx (Ogün Bayrak dk. 90 ?), Barış Alper Yılmaz xxx (Dodoo dk. 70 x), Kone x (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 70 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Bilal Budak, Arb Manaj, Osman Keçelioğlu

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Hakan Bilgiç xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 87 ?), Fırat Arıkan xx, Mehmet Yiğit xx, Feyyaz Belen xx (Erkan Taşkıran dk. 75 x), Hüseyin Bak xx, İshak Çakmak xx (Doğan Can Davas dk. 75 x), Landel xx, Berat xx, Del Valle xx (Orhan Ovacıklı dk. 87 ?), Pote xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Görkem Kıran, Gökay Güney, Ba, Traore

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 14) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Soner Gönül, Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)

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