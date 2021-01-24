İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2021 Pazar / 10 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Keçiörengücü, Boluspor karşısında zorlanmadı
Spor

Keçiörengücü, Boluspor karşısında zorlanmadı

Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor'u İrfan Akgün ve Cem Ekinci'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

24 Ocak 2021 Pazar 16:21 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 16:21
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beypiliç Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Orkun Aktaş, Ali Tuna

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 85 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 79 Dialiba), İrfan Akgün, Burak Aydın (Dk. 79 Ilır Mustafa), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Hamidovic), Manaj (Dk. 46 Kone)

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Burak Aşan (Dk. 46 Marlinho), Tugay Kaçar (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Alican Özfesli (Dk. 69 Hajdarevic), Gökhan Sazdağı, Mihajlovic (Dk. 69 Arda Köksal) Poepon (Dk. 46 Hamza Gür)

Goller: Dk. 2 İrfan Akgün, Dk. 62 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 47 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 64 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.