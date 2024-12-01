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Spor

Keçiörengücü deplasmanda kazandı

1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

1 Aralık 2024 Pazar 19:27 - Güncelleme:
Keçiörengücü deplasmanda kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor deplasmanına konuk oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki maçı konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Malaly Dembele 63. dakikada Eduart Rroca attı.

Ankara Keçiörengücü, bu galibiyetle 21 puana ulaştı. Şanlıurfaspor, 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Şanlıurfaspor, Amed Sportif deplasmanına gidecek.

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