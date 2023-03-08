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Spor

Keçiörengücü, Erzurumspor'u tek golle yıktı

Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Erzurumspor'un 87. dakikada Muhammed Furkan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Keçiörengücü, Erzurumspor'u tek golle yıktı
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü, Rize'de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0'lık skorla kazamdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada sağ kanattan Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ topu kornere gönderdi.

45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan'ın ortasıyla kaleciden seken topa dokunan Rosheuvel meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem Yunus Dursun golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

71. dakikada topla ceza sahası için giren Eren yerden pasını verdi. Pozisyonunda devamında Rosheuvel ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.

87. dakikada Bekir Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammed Furkan'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yunus Dursun xx, Bakan Eraslan xx, Şenol Bektaş xx

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ x, Cengizhan xx, Mustafa Akbaş x, Mustafa Mumlu x, Orhan x, Sefa x (Hasan Batuhan dk. 46 x), Alican x (Özgür dk. 83 ?), Lamiera x (Shala dk. 90 ?), Olanare x (Rosheuvel dk. 20 x), Eren x, Celal x (Muhammed Furkan dk. 83 ?)

Yedekler: Rıdvan Oğuz, Ufuk, Fırat, Eyüp, Yakup

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Muharrem xx, Taha xx, Erkam xx, Barış xx (Aykut dk. 72 x), Malle xx (Costa dk. 65 x), Bardhi xx (Melih dk. 72 x), Mikail x, Bekir xxx, Muhammed xx (Musa Caner dk. 85 ?), Hamza x (Eze dk. 65 xx)

Yedekler: Boran, Muhammed Emin, Haşim Arda, Mete

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Gol: Muhammed Furkan (dk. 87 k.k.) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Taha Batuhan Yayıkçı (Ankara Keçiörengücü)

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