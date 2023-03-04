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Spor

Keçiörengücü evinde Bandırmaspor'u 3 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

4 Mart 2023 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Keçiörengücü evinde Bandırmaspor'u 3 golle geçti
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Spor Toto 1.Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Okan Alkan'ın ceza sahası sol çaprazdan gönderdiği topla buluşan Kerim Avcı'nın şutunda top az farkla soldan dışarıya çıktı.

17. dakikada Rashad'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi üzerine Keçiörengücü penaltı kazandı. Atış için topun başına geçen Melih'in vuruşunda kaleci Gkelios gole izin vermedi.

59. dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta kaleci Metin gole izin vermedi. Metin'den seken topa hamle yapan Saponjic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada Keçiörengücü rakip ceza yayı dışının ilk metrelerden serbest vuruş kazandı. Vuruş için topun başına geçen Bekir Karedeniz, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

78. dakikada Dembele'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad, bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlık ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada derinlemesine atılan pasla rakip yarı alanda buluşan Costa, önündeki boşluktan yararlanarak topu ceza sahası içerisine kadar taşıdı. Kaleci Gkelios'u da çalımlayan Costa, topu boş kaleye gönderdi. 3-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Muhammet Ali Doğan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Taha Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen, Barış Yardımcı (Dk. 46 Malle), Mikail Okyar, Bardhi, Rashad Muhammed (Dk. 89 Costa), Bekir Karadeniz (Dk. 83 Aykut Çeviker), Melih İnan (Dk. 75 Hamza Gür), Dembele

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Emre Kaplan, Koutroumpis, Sergen Piçinciol, Okan Alkan (Dk. 68 Arda Şengül), Mulumba, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 39 Tetteh), Kerim Avcı, Aksel Aktaş (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Soukou (Dk. 86 Atabey Çiçek), Saponjic (Dk. 86 Terzic)

Goller: Dk. 60 Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 74 Bekir Karadeniz, Dk. 77 Rashad Muhammed, Dk. 90+4 Costa (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 23 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 45+1 Dembele, Dk. 45+5 Barış Yardımcı, Dk. 45+7 Bekir Karadeniz, Dk. 90+4 Costa (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+1 Gkelios, Dk. 45+5 Mulumba, Dk. 45+6 Aksel Aktaş (Beyçimento Bandırmaspor)

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