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Spor

Keçiörengücü evinde kazandı

1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

22 Eylül 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Keçiörengücü evinde kazandı
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1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Iğdır FK ile karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 42. dakikalarda Mame Diouf attı.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, ligde iki maç sonra kazandı ve 9 puana yükseldi. Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.

Keçiörengücü, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Iğdır FK, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

  • Ankara Keçiörengücü
  • Iğdır FK
  • Maç skoru

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