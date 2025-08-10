İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Keçiörengücü geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Keçiörengücü, 3-1 kazandı.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Keçiörengücü geriden gelip kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Keçiörengücü, 3-1 kazandı.

Mücadelenin 13. dakikasında Görkem Sağlam ile öne geçen Hatayspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda 68 ve 71. dakikalarda Francis Ezeh'in bulduğu goller ile karşılaşmada 2-1 öne geçen Keçiörengücü, uzatmaların dördüncü dakikasında Junior Fernandes ile son sözü söyledi ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, sezona galibiyetle başladı. Süper Lig'den düşen Hatayspor ise 1. Lig macerasına yenilgi ile başladı.

1. Lig'de gelecek hafta Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Hatayspor, Manisa FK'ye konuk olacak.

Stat: Mersin

Hakemler: Melih Aldemir, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 57 Engin Can Aksoy), Cengiz Demir (Dk. 72 Yiğit Ali Buz), Görkem Sağlam, Bamgboye, Massanga (Dk. 72 Deniz Aksoy), Strandberg (Dk. 67 Ünal Emre Durmuşhan), Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Abdullah Çelik (Dk. 46 Oğuzcan Çalışkan), Erkam Develi, Roshi (Dk. 79 Hakan Bilgiç), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Ezeh (Dk. 86 Osman), Halil Can Ayan (Dk. 79 İshak Karaoğul), Mexer, Berkan Mahmut Keskin, Fernandes (90+4 Ali Akman)

Goller: Dk. 13 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 68 ve Dk. 71 Ezeh, Dk. 90+3 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 21 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 89 Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.