Keçiörengücü geriden gelip kazandı

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu.

Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Keçiörengücü, 3-1 kazandı.

Mücadelenin 13. dakikasında Görkem Sağlam ile öne geçen Hatayspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda 68 ve 71. dakikalarda Francis Ezeh'in bulduğu goller ile karşılaşmada 2-1 öne geçen Keçiörengücü, uzatmaların dördüncü dakikasında Junior Fernandes ile son sözü söyledi ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü, sezona galibiyetle başladı. Süper Lig'den düşen Hatayspor ise 1. Lig macerasına yenilgi ile başladı.

1. Lig'de gelecek hafta Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk edecek. Hatayspor, Manisa FK'ye konuk olacak.

Stat: Mersin

Hakemler: Melih Aldemir, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 57 Engin Can Aksoy), Cengiz Demir (Dk. 72 Yiğit Ali Buz), Görkem Sağlam, Bamgboye, Massanga (Dk. 72 Deniz Aksoy), Strandberg (Dk. 67 Ünal Emre Durmuşhan), Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Abdullah Çelik (Dk. 46 Oğuzcan Çalışkan), Erkam Develi, Roshi (Dk. 79 Hakan Bilgiç), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Ezeh (Dk. 86 Osman), Halil Can Ayan (Dk. 79 İshak Karaoğul), Mexer, Berkan Mahmut Keskin, Fernandes (90+4 Ali Akman)

Goller: Dk. 13 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor), Dk. 68 ve Dk. 71 Ezeh, Dk. 90+3 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 18 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 21 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 89 Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)