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Spor

Keçiörengücü ikinci yarıda açıldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

15 Aralık 2024 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Keçiörengücü ikinci yarıda açıldı
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Erkan Sözeri'nin yönetimindeki Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Hüsamettin Balcı'nın yönetimindeki Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Ümraniye Stadı'nda oynanan maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Mame Diouf ve 83. dakikada penaltıdan Kristal Abazaj kaydetti.

Ümraniyespor'un tek golünü ise 16. dakikada Atalay Babacan attı.

Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü 27 puana yükselirken, Ümraniyespor 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor deplasmanda Amed SK'ye konuk olurken, Keçiörengücü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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