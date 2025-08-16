Keçiörengücü ile İstanbulspor puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 2. Haftasında Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Ankara'da bulunan Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Deplasman ekibinde Abdullah Dıjlan Aydın, karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Keçiörengücü, puanını 4'e yükseltirken, deplasman ekibi İstanbulspor puanını 2'ye yükseltti.
Ankara temsilcisi gelecek hafta Boluspor'a konuk olurken, İstanbulspor ise kendi evinde Manisa FK'yi ağırlayacak.