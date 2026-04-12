  • Keçiörengücü ile Serikspor yenişemedi
Keçiörengücü ile Serikspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Keçiörengücü ile Serikspor, Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede golsüz berabere kaldı.

AA12 Nisan 2026 Pazar 21:31
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Serikspor 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Barış Çiçeksoyu, Tuncay Ercan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Wellington, Abdullah Çelik, Ali Dere (Dk. 82 Süleyman Luş), Erkam Develi (Dk. 72 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 64 Rroca), Ezeh (Dk. 72 Ali Akman), Fernandes (Dk. 82 Enes Yılmaz)

Serikspor: Veysel Sapan, Skvortsov, Mehmet Demirözü, Montes, Cengiz Demir, Caner Cavlun, Topalli (Dk. 86 Adeola), Nalepa, Selim Dilli (Dk. 86 Burak Asan), Nwachukwu (Dk. 72 Şeref Özcan), Sadygov (Dk. 62 Gökhan Altıparmak)

Sarı kartlar: Dk. 30 Selim Dilli, Dk. 50 Skvortsov, Dk. 61 Montes, Dk. 71 Nalepa (Serikspor), Dk. 90+3 Wellington (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

