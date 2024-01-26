Keçiörengücü kötü gidişata 'Dur' dedi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Eyüp Arın'ın ekibi Adanaspor ile Ahmet Cingöz'ün yönetimindeki Keçiörengücü karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazanırken goller; 8. dakikada Selim Ilgaz ve 75. dakikada Ahmet Yazar'dan geldi.
Ev sahibi Adanaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Samuel Yepie Yepie kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde 8 maç aradan sonra galibiyet alan Keçiörengücü puanını 23'e yükseltirken, Adanaspor 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Keçiörengücü evinde Boluspor'u ağırlarken, Adanaspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.