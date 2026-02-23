İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8436
  • EURO
    51,8028
  • ALTIN
    7322.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında kazandı
Spor

Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında kazandı

Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında tek golle kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi ekip ise sahadan puansız ayrıldı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında kazandı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 1-0 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)

Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.