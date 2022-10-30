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Spor

Keçiörengücü, Tuzlaspor'u Rashad Muhammed'le devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

30 Ekim 2022 Pazar 15:55 - Güncelleme:
Keçiörengücü, Tuzlaspor'u Rashad Muhammed'le devirdi
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Spor Toto 1.Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Misafir takım mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Keçiörengücü'ne 3 puanı getiren golleri 21 ve 32. dakikalarda Rashad Muhammed ile 90. dakikada Bekim Balaj'dan geldi. Tuzlaspor'un tek golü 7. dakikada Mayingila Nzuzi Mata kaydetti.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Yahaya (Dk. 72 Muhammed Demirci), Erol Can Akdağ, Bünyamin Yürür (Dk. 46 Çekdar Orhan), Mata (Dk. 55 Olatunbosun), Adeniyi (Dk. 46 Cisse)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Muhammed, Bekir Karadeniz (Dk. 90 Abdullah Aydın), Bardhi (Dk. 66 Aykut Çeviker), Olawoyin, Melih İnan (Dk. 78 Balaj)

Goller: Dk. 7 Mata (Tuzlaspor), Dk. 21 ve 32 Muhammed, Dk. 90 Balaj (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 32 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 74 Rotman, Dk. 79 Erol Can Akdağ (Tuzlaspor)

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