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Spor

Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 13:28 - Güncelleme:
Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan dönemi sona erdi
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Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersan Parlatan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Parlatan ile başlayan Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan başkent ekibi, 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

  • Ankara Keçiörengücü
  • Ersan Parlatan
  • Teknik Direktör

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